В Магадане на памятнике жертвам репрессий написали «Сталин жив»

В Магадане неизвестные осквернили памятник жертвам политических репрессий «Маска скорби», который сделал скульптор Эрнст Неизвестный, сообщает местное издание «Колыма.ru».

На памятнике написали «Сталин жив» и нарисовали пятиконечную звезду.

Магаданские полицейские начали проверку по факту вандализма, об этом сообщил представитель УМВД России по Магаданской области «РИА Новости». По его словам, по факту проверки будет принято процессуальное решение.

Монумент «Маска скорби» — работа скульптора Эрнеста Неизвестного и архитектора Камиля Казаева. Он был открыт 12 июня 1996 года и расположен на сопке Крутая в Магадане. На этом месте находился перевалочный пункт, так называемая транзитка, с которого этапы заключенных отправляли по лагерям на Колыме.