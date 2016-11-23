Захарова ответила на слова главы Минкульта Украины о «генетике» Донбасса

Официальный представитель МИД России Мария Захарова усомнилась в способности Киева выполнять минские соглашения, если Донбасс «рассматривается правительством Украины как иная «культурно-генетическая» категория людей», об этом она написала на своей странице в Facebook.

Так она ответила на слова главы Министерства культуры Украины Евгения Нищука о культуре в Донбассе, которые прозвучали в эфире телеканала ICTV в программе «Свобода слова». «Ситуация, сложившаяся на востоке и юге, — пропасть сознания. Более того, когда мы говорили о генетике в Запорожье, на Донбассе, то это города завезенные», — сказал он (цитата по «Интерфакс-Украина»). По его словам, «это была технология Советского Союза».

По мнению Захаровой, «о каком выполнении Киевом минских соглашений может идти речь, если Донбасс рассматривается правительством Украины как иная «культурно-генетическая» категория людей, сознание которых, с точки зрения министра культуры этого государства, поддается корректировке», написала в ответ Захарова.

Позже в среду, 23 ноября, Нищук извинился за свои высказывания, также уточнив, что его слова «на одном из телеканалов неправильно поняли», писала «Украинская правда». По его словам, «это вырвано из контекста программы».

«Я говорил о том, что нужно увеличить внимание культурного диалога и обмена в восточных областях, поскольку долгое время было искажение недофинансирования тех или иных проектов», — объяснил министр культуры. «Всех задело слово «генетика». Если оно кого-то задело, я искренне извиняюсь. На самом деле у меня не было никаких желаний обидеть. Я говорил только о том, что сейчас нужно увеличить внимание к культурному диалогу и обмену», — сказал Нищук.