Шойгу принял участие в географическом диктанте

Глава российского Министерства обороны, являющийся также президентом Русского географического общества (РГО), Сергей Шойгу принял участие во Всероссийском географическом диктанте, сообщает агентство «РИА Новости».

Как замечает издание, министр писал диктант на главной площадке акции — в Москве, в здании МГУ им. М.В. Ломоносова.

«Надеюсь, что мы хотя бы на половину [вопросов] ответили, я во всяком случае», — приводит агентство слова Шойгу. По данным издания, президент РГО также отметил, что вопросы были очень интересными. «За одну ночь [к таким вопросам] не подготовишься», — резюмировал Шойгу.

Также министр обороны поблагодарил всех участников диктанта. «Это люди неравнодушные, любящие нашу страну, люди, желающие знать о ней больше», — заявил президент РГО.

Всероссийский географический диктант проходит с 14:00 мск 20 ноября по 14:00 мск 24 ноября почти на 1,7 тыс. площадок по всей стране. Как отмечает «РИА Новости», принять участие в акции также можно через интернет на сайте Русского географического общества.

Диктант проходит в России во второй раз. В прошлом году он состоялся по инициативе президента России, а также председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.