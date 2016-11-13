Американцы признали избрание Трампа легитимным

Легитимность избрания президентом США кандидата от Республиканской партии Дональда Трампа признали почти три четверти (74%) американцев. Об этом свидетельствуют результаты исследования, которое провели совместно телеканал ABC News и The Washington Post.

В то же время легитимным избрание Трампа назвали только 58% сторонников Хиллари Клинтон и 62% — из числа тех, кто не поддержал ни одного из кандидатов.

Телеканал ABC News подчеркивает, что результат последнего опроса, зарегистрировавший процент признания Трампа президентом на уровне 74%, близок к результату опроса, который проводили за день до выборов.

На выборах президента США, которые прошли 8 ноября, победил кандидат от Республиканской партии, миллиардер Дональд Трамп. Он набрал 289 голосов выборщиков при необходимых 270. Его соперница Хиллари Клинтон получила 218 голосов выборщиков.