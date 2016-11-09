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Силуанов исключил «серьезное влияние» на рубль после выборов в США
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Силуанов исключил «серьезное влияние» на рубль после выборов в США
Выборы в США, 09 ноя 2016, 18:20
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Силуанов исключил «серьезное влияние» на рубль после выборов в США

Министр финансов России Антон Силуанов не видит серьезного влияния итогов президентских выборов в США на рубль и российскую экономику. Об этом говорится в заявлении главы ведомства, поступившем в РБК.

По мнению Силуанова, российские финансовые рынки продемонстрировали «сдержанную реакцию» на итоги выборов президента США.

«Не стоит ждать серьезного влияния на российскую экономику и рубль.<...> Это отрадный факт, так как именно на стабилизацию ожиданий и снижение зависимости от внешних факторов были направлены проводимые бюджетная и денежно-кредитная политика», — отметил российский министр.

Также он подчеркнул, что Россия не ждет изменений в поведении иностранных инвесторов. «Напротив, видим, что внимание инвесторов к России растет (это видно на примере последнего размещения евробондов), ожидаем, что и дальше интерес будет только повышаться», — отметил Силуанов.

Опрошенные РБК финансовые аналитики считают, что колебания рубля в ближайшие дни продолжатся, несмотря на стабилизацию после краткосрочного падения, которое он пережил на открытии торгов 9 ноября на фоне победы Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США, подтверждают результаты опросов Associated Press, Bloomberg и Washington Post. Его оппонент от демократов Хиллари Клинтон позвонила Трампу и признала его победу.

Также с победой избранного президента поздравили многие мировые лидеры, в том числе канцлер ФРГ Ангела Меркель, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, председатель КНР Си Цзиньпин. Президент России В​ладимир Путин отправил Трампу поздравительную телеграмму, в которой «выразил надежду на совместную работу по выведению российско-американских отношений из кризисного состояния».

Президент Трамп: как миллиардер стал хозяином Белого дома Еще 5 фото
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Теги: Минфин России , Антон Силуанов , президентские выборы в США , Дональд Трамп
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