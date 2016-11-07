СМИ узнали о введении ограничений для служебных машин депутатов Госдумы

Депутатам Госдумы запретили выезжать на служебных автомобилях из Москвы далее чем на 50 км, об этом телеканалу RT сообщили источники в Госдуме.

По словам собеседников издания, соответствующее ограничение не было закреплено в каких-либо документах, о таком решении парламентариев уведомили в устной форме. «Этого нет в регламенте или федеральных законах, там не прописаны четкие рамки того, сколько километров вглубь региона может следовать депутат», — рассказал источник телеканала. «Но есть устное распоряжение о том, что от административных границ Москвы в Московскую область можно ездить на служебном автомобиле не далее 50 км», — добавил он.

Кроме того, по данным собеседника RT, такая «рекомендация» существовала «и раньше». «Но очень часто на нее закрывали глаза. Теперь это уже не просто рекомендация, а запрет», — рассказал телеканалу источник в нижней палате парламента. Кем была выдвинута подобная инициатива, собеседники RT не уточнили.

Как пояснил изданию председатель комитета Госдумы по экономической политике и предпринимательству Евгений Федоров, подобные меры могли быть введены «в целях экономии». «Чтобы свыше этого километража депутаты ездили другим видом транспорта — поездом или электричкой», — отметил Федоров, также добавив, что считает такие ограничения «совершенствованием дисциплины в Думе, как и запрет голосования по доверенности».

В конце октября президент России Владимир Путин увеличил число машин с мигалками для Госдумы с восьми до 12. В нижней палате парламента тогда же отметили, что устройствами со спецсигналами будут пользоваться глава аппарата Госдумы, все вице-спикеры, а также руководители фракций.