Матвиенко заявила о «бессомненном» суверенитете России над Курилами

Суверенитет России над Курильскими островами «не подлежит сомнению», Россия «никогда не пойдет на его ограничение», об этом в ходе визита в Японию заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Что касается Курильских островов, то их принадлежность является спорной для Японии, но не для России», — сообщила спикер верхней палаты парламента. «Суверенитет России над ними не подлежит сомнению», — отметила Матвиенко, напомнив слова российского президента о территориальных спорах. «Как заметил <...> Владимир Путин, мы территориями не торгуем», — сказала она.

«Вместе с тем мы готовы идти на поиск такого компромисса по вопросу о мирном договоре, который может устроить обе стороны», — заявила спикер Совета Федерации.

По ее словам, для поиска соответствующего «компромисса» необходим, «прежде всего, реализм со стороны японских партнеров». «Нужно в полной мере отдавать себе отчет в том, что есть вещи, на которые Россия никогда не пойдет», — сказала Матвиенко, отметив, что такими вещами являются «ограничение российского суверенитета над Курильскими островами» и «тем более передача их в юрисдикцию Японии». «Это позиция не только российского руководства, а всего нашего народа. Здесь у нас, как говорится, полный, общенациональный консенсус», — резюмировала спикер верхней палаты парламента. «Все упирается в политическую волю идти дальше навстречу друг другу. С нашей стороны она имеется», — резюмировала она.

В середине октября СМИ узнали о возможном отказе Токио от двух Курильских островов, об этом со ссылкой на собственный источник писало издание Kyodo, Позже эту информацию опроверг представитель Министерства иностранных дел Японии.

В Кремле сообщения о компромиссах, на которые готовы пойти власти Японии при решении курильского спора, назвали «информационной инъекцией». «Что касается островной проблемы, здесь ведутся консультации; они сложные, они не терпят шума и каких-либо «информационных инъекций». Это очень кропотливая работа, которая требует большого терпения», — сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.