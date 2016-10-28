Владелец Bud и Hoegaarden объявил о новом падении продаж пива в России

Крупнейшая пивоваренная компания мира Anheuser-Busch InBev (InBev) объявила о более чем 10%-ном сокращении продаж ее продукции в России в третьем квартале 2016 года. В отчете компании подчеркивается, что основным драйвером падения стало сокращение доли рынка, приходящейся на основные бренды InBev.

На российском рынке InBev представлена брендами Bud, Stella Artois, Löwenbräu, Hoegaarden, Staropramen, Brahma, Leffe, «Клинское», «Сибирская корона», «Толстяк», Bagbier и «Чернігівське».

По миру в целом продажи пива принадлежащих InBev марок в третьем квартале сократились на 0,2% (до 111 млн гектолитров), за январь—сентябрь 2016 года — на 0,7% (до 309,95 млн гектолитров). При этом продажи трех главных брендов (Corona, Stella Artois и Budweiser) выросли в третьем квартале сразу на 8,7%, в том числе Corona — на 14,8%, Stella Artois — на 12,2% и Budweiser — на 4,8%.