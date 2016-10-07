Путин поздравил президента Колумбии с получением Нобелевской премии

Президент России Владимир Путин поздравил президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса с Нобелевской премией мира, говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Уважаемый господин президент, примите искренние поздравления по случаю присуждения Вам Нобелевской премии мира. Подобное решение Нобелевского комитета стало достойной оценкой Ваших заслуг в деле достижения мира на колумбийской земле», — говорится в телеграмме, которую Путин направил президенту Колумбии. В тексте также отмечается, что в России поддерживают усилия Сантоса по урегулированию полувекового внутреннего конфликта. Кроме того, Путин пожелал главе Колумбии крепкого здоровья и успехов, а дружественному колумбийскому народу — долгожданного мира и процветания.

Ранее решением Нобелевского комитета Норвегии Сантос получил премию мира 2016 года — за «усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны». 26 сентября правительство Сантоса подписало с группировкой FARC договор о прекращении огня, таким образом завершив гражданскую войну, которая длилась в стране с 1964 года.