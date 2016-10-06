Губернатор Флориды предупредил о смертельной угрозе от урагана «Мэттью»

Губернатор штата Флорида Рик Скотт заявил в четверг, что приближение урагана «Мэттью» представляет смертельную угрозу для тех, кто вовремя не эвакуировался из прибрежных районов, сообщает CNN.

«Это серьезно. Не рискуйте. Малейшее движение «шторма» может многое означать. Вот почему нам следует приготовиться к прямому удару. И снова, если вам нужно эвакуироваться, а вы еще не сделали этого, то эвакуируйтесь. Этот шторм убьет вас. Время уходит. У нас его осталось мало», — заявил Скотт.

По последним данным Национального центра слежения за ураганами, ураган «Мэттью» усилился до четвертой категории из пяти, что означает максимальную силу ветра в 205 км/ч. В 18:00 мск шторм находился в 290 км к юго-востоку от Палм-Бич и двигался в северо-западном направлении со скоростью 22,5 км/ч, сообщает местное издание Orlando Sentinel.

По оценке Национальной службы погоды в Мельбурне, выход урагана на сушу ожидается в центральной части атлантического побережья Флориды примерно в 5:00 утра пятницы по местному времени (12:00 мск).

Власти призвали покинуть свои дома более 2 млн человек, проживающих в прибрежных районах штатов Флорида, Джорджия и Южная Каролина, что стало крупнейшей эвакуацией в США с 2012 года, когда на Восточное побережье обрушился ураган «Сэнди».

Ураган «Мэтью» уже вызвал значительные разрушения на островах в Карибском море. Его жертвами стали не менее 102 человек, сообщает Reuters, 98 из которых погибли в Гаити. В США в зоне воздействия урагана и связанных с ним опасных погодных явлений проживают 12 млн человек.