СМИ узнали об угрозе терактов «Аль-Каиды» для Великобритании

Террористическая организация «Аль-Каида» (запрещена в России) готовит нападения против Великобритании. Об этом пишет The Times со ссылкой на источники.

Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил изданию, что террористическая группировка создает «непосредственную угрозу» для Великобритании и Европы.

В июле Европол приводил данные, свидетельствующие о возросшем числе терактов в Европе, а соответственно, и жертв. Так, в 2015 году жертвами терактов стали 151 человек, в то время как в 2014 году — четыре.

Также в докладе отметили, что в Европе наблюдаются две «тревожные тенденции». Во-первых, угрозу представляют европейцы, которые ранее вступили в ряды террористических группировок, а теперь возвращаются обратно. Во-вторых, наблюдается значительный рост националистических, расистских и антисемитских настроений.

