Мэрия Москвы составила новый список из 43 объектов самостроя

Снос торговых павильонов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Правительство Москвы пополнило список подлежащих сносу объектов, которые незаконно были возведены на территории города, еще 43 постройками, передает «Интерфакс».

«Мы продолжаем демонтаж самостроя, который опасен для жизни людей. Последний пожар, где погибли восемь пожарных, произошел на объекте самостроя. Надо активнее работать по наведению порядка в этом направлении», — заявил на заседании президиума мэр Москвы Сергей Собянин (цитата по «Интерфаксу»).

Как отмечает агентство, общая площадь выявленных самовольных построек составляет 26,7 тыс. кв. м. Наибольшую часть самостроя обнаружили у станции метро «Петровско-Разумовская». Это 15 объектов общей площадью 21,2 тыс. кв. м. По шесть объектов находятся в Центральном и Северо-Западном округах, пять — в Северо-Восточном округе, четыре — в Восточном, три — в Южном, два — в Юго-Восточном и по одному объекту в Юго-Западном и Западном округах Москвы.

Глава столичной Госинспекции по недвижимости Сергей Шогуров отметил, что в течение семи дней владельцы и пользователи услуг подлежащих сносу объектов самостроя получат уведомление о сроках начала строительных работ.

Собственники самостроя должны будут в течение двух месяцев демонтировать свои торговые точки в добровольном порядке. В этом случае они получат право на компенсацию в размере 55,5 тыс. руб. Также признанную незаконной недвижимость можно будет снести с помощью городской префектуры. Компенсация при этом сократится и составит 51 тыс. руб. за 1 кв. м.

«Первая волна» сноса прошла в феврале. Всего в списке незаконно построенных торговых точек тогда оказалось 104 объекта. Одним из крупнейших объектов, которые московские власти решили снести, стал торговый центр «Пирамида».

Во «вторую волну» было ликвидировано еще 107 построек, расположенных в зонах с особыми условиями использования территорий, на территориях общего пользования либо в полосах отвода инженерных сетей.