МИД призвал Вашингтон сообщать о готовящихся в России терактах

МИД призвал Вашингтон сообщать информацию о терактах, которые планируются на территории России. Об этом заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова во время еженедельного брифинга для журналистов, передает «Интерфакс».

Накануне официальный представитель Госдепа США Джон Кирби сообщил, что в случае провала соглашения о перемирии в Сирии экстремисты расширят свою деятельность и, возможно, совершат теракты против России.

Захарова заявила, что хочет закончить брифинг «призывом к Вашингтону в случае наличия какой-либо информации о планирующихся терактах, о возможном нападении на российские города, о котором говорил сегодня господин Кирби, о возможных провокациях, террористических актах в отношении российских граждан незамедлительно сообщать Москве всю имеющуюся информацию». Она также подчеркнула, что в ином случае «других вариантов, кроме как считать это сокрытием информации, просто нет».

Ранее Мария Захарова сказала, что подобное заявление Госдепа США похоже на команду «фас», а не на «комментарий дипломата». Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление Кирби, назвал его «неуклюжим».