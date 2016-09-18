ЦИК обратится в МВД из-за публикации экзитполов в день голосования

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) обратится в МВД из-за публикации в сети экзитполов на одном из сайтов, рассказал журналистам зампредседателя ЦИКа Николай Булаев, передает ТАСС.

Он заявил, что комиссия уже потребовала от автора удалить этот материал. Булаев не уточнил, о каком сайте идет речь и кто был автором публикации.

В комментарии «Газете.ru» глава ЦИКа Элла Памфилова также рассказала, что ЦИК разберется с фактом публикации экзитполов по Медведковскому одномандатному округу его кандидатом Олегом Митволем.

«Это прямое нарушение, сам на свою голову. Соберем все факты и будем реагировать», — сказала она.

Булаев, в свою очередь, напомнил, что за пять дней до выборов и во время дня голосования в России запрещено публиковать результаты соцопросов и экзитполов. ​«У нас есть возможности среагировать и после выборов», — добавил зампред ЦИКа.

По состоянию на 12:00 средняя явка избирателей на выборах депутатов Государственной думы седьмого созыва составила около 23%. Голосование уже завершилось в Камчатском крае и на Чукотке. Сейчас там идет подсчет голосов.