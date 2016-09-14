Минфин призвал не радоваться нынешней цене на нефть

В Минфине призвали не радоваться текущим ценам на нефть, напомнив о факторах, которые могут привести к быстрому падению ее стоимости

Фото: Reuters/Pixstream

Замглавы Минфина Максим Орешкин не видит повода радоваться нынешним ценам на нефть, так как в отрасли по-прежнему сохраняется много проблем, способных привести к быстрому падению стоимости барреля.

«Не стоит радоваться очень текущим ценам на нефть. Как только мы увидим коррекцию на других рынках, она затронет и рынок нефти, особенно, учитывая, что фундаментально на нефтяном рынке сохраняется очень много проблем», — заявил Орешкин (цитата по ТАСС).

Стоимость барреля Brent на бирже ICE в течение последнего месяца колеблется между $45 и $50, однако, по словам Орешкина, этого недостаточно для того, чтобы сбалансировать федеральный бюджет.

«То, что предстоит нам на ближайшую трехлетку, — продолжить путь по снижению цены нефти, балансирующей бюджет, двигаться в направлении $40–50 за барр. Хорошая новость в том, что половину пути мы уже прошли: снизились со $110 до $80. Сейчас будем постепенно продолжать движение дальше», — сказал Орешкин.

В ходе торгов на бирже ICE в среду стоимость барреля Brent поднималась до $47,49, что на 0,8% выше уровня закрытия вчерашних торгов.