Госдеп объяснил отмену встречи Обамы с президентом Филиппин

Встреча президента США Барака Обамы и его коллеги из Филиппин Родриго Дутерте была отменена, поскольку «тон» Дутерте «вызывает вопросы о шансах на продуктивные разговоры». Об этом заявил официальный представитель Государственного департамента Марк Тонер во время брифинга, передает Reuters.

​«Слова имеют значение, и мы хотим видеть искреннюю и открытую для серьезного взаимодействия атмосферу», — сказал он.

Встреча Обамы и Дутерте была запланирована на саммите АСЕАН в Лаосе. Однако перед своим выступлением Дутерте назвал американского лидера «сукиным сыном». Его высказывание было комментарием на сообщения о планах Обамы рассмотреть тему ​внесудебных казней на Филиппинах.

Позже он выразил сожаление о своем высказывании. В заявлении Дутерте говорилось, что его «грубый комментарий» в ответ на конкретные вопросы репортера «вызывает беспокойство и огорчение». Однако этот инцидент стал причиной отмены встречи лидеров двух стран.