Альфа-банк потребовал $91 млн от связанных с Евгением Гинером компаний

Слушания по иску Альфа-банка о взыскании свыше $91,6 млн с компаний «Чудовский фарфор», «Старт-Авиацентр» и «Элекс-полюс кар» начнутся в Арбитражном суде Москве 21 ноября 2016 года, сообщает «РИА Новости». По данным агентства, совладельцем всех трех компаний является президент московского футбольного клуба ЦСКА Евгений Гинер.

На состоявшемся в среду предварительном заседании представитель Альфа-банка заявил, что в мае 2015 года компания «Элекс-полюс кар» не выполнила своих обязательств по уплате комиссии в размере более $2 млн за пролонгацию ранее полученного кредита, после чего банк потребовал досрочного погашения кредита, а затем обратился в суд. «Чудовский фарфор» и «Старт-Авиацентр», выступившие поручителями по кредиту, были привлечены к делу в качестве соответчиков.

В середине июня 2016 года Мещанский суд Москвы в полном объеме удовлетворил требования Альфа-банка о взыскании с Гинера, выступившего поручителем по тому же кредиту, более $98 млн.

Как заявил сегодня представитель «Элекс-полюс кар» в настоящее время на решения Мещанского райсуда поданы апелляционные жалобы, даты рассмотрения которых пока не назначены, так как стороны намерены урегулировать спор миром. Представитель Альфа-банка подтвердил факт ведения переговоров о мирном урегулировании.