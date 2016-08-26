СМИ узнали о переносе визита главы Генштаба России в Турцию

Встреча главы российского Генштаба Валерия Герасимова с начальником Генштаба Турции Хулуси Акаром отложена, сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на военный источник.

Перенос произошел после начала турецкой операции в Сирии, уточняет агентство.

О визите Валерия Герасимова в Турцию накануне сообщило агентство Anadolu. По его данным, встреча должна была пройти в 11:00 по местному времени (аналогично московскому).

Агентство «Интерфакс» позже опровергало сообщения о визите главы Генштаба России. «Информация не соответствует действительности», — заявлял военно-дипломатический источник.

Начальника Генштаба Турции Хулуси Акара пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана называл среди политиков, которые помогали заново выстроить отношения между Москвой и Анкарой.

В среду, 24 августа, Турция начала военную операцию в Сирии. Турецкие танки пересекли границу, а повстанцы при артиллерийской и воздушной поддержке турецкой армии взяли город Джераблус. Российский МИД заявил о «глубокой обеспокоенности» в связи с операцией.