Паралимпийская чемпионка России ответила на отстранение сборной от Игр

Решение CAS об отстранении россиян от Паралимпиады «лишает людей с ограниченными возможностями жизни, дыхания, существования», потому что «они жили этим», и «спорт для них — это жизнь». Об этом РБК заявила 13-кратная паралимпийская чемпионка сборной России, вице-президент Паралимпийского комитета Рима Баталова.

«Мне обидно и не понятно, за что это. Ребята выступали на международных соревнованиях, сдавали все пробы, все пробы были отрицательны и претензий к ним нет», — сказала Баталова.

Как пояснила паралимпийская чемпионка, международные спортивные организации не обвиняют спортсменов, а говорят, что ответственность лежит на российском правительстве, которое организовало государственную программу. По мнению Баталовой, такая логика является «детским лепетом».

Также она отметила, что перед принятием каких-либо решений необходимо дождаться возвращения из Рио-де-Жанейро руководства Паралимпийского комитета России, которые участвовали в заседании Международного спортивного арбитража (CAS).

23 августа CAS отстранил российских спортсменов от участия в Паралимпийских играх в Рио-де-Жанейро. Министр спорта России Виталий Мутко назвал это решение политическим.