Госдума пообещала ответ на отказ допустить российских паралимпийцев в Рио

Комитет Госдумы по физической культуре, спорту и делам молодежи рассматривает все возможные варианты реагирования на отказ Международного спортивного арбитража (CAS) допустить российских спортсменов к участию в Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро. Об этом «РИА Новости» сообщил глава думского комитета Дмитрий Свищев. ​

«Мы ведем консультации с Олимпийским комитетом, с Минспорта, с Паралимпийским комитетом нашим», — сказал Свищев, пояснив, что это может быть как нота протеста, так и письмо или обращение.

«Самое главное, чтобы данная ситуация не осталась без внимания», — добавил парламентарий.

23 августа CAS оставил в силе решение Международного паралимпийского комитета о приостановке членства России в организации. Это означает, в частности, отказ на допуск российских спортсменов к Паралимпиаде в Рио-де-Жанейро.

Министр спорта России Виталий Мутко заявил, что решение об отстранении россиян от участия в Паралимпиаде лежит вне правового поля и является политическим, а не юридическим.

​Санкции последовали после доклада специальной независимой комиссии WADA, расследование которой показало, что российские спортсмены употребляли допинг во время международных соревнований, в том числе на Паралимпиаде в Сочи.