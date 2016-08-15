Россия поставила иракским курдам для штурма Мосула 1 млн патронов

Иракские курды в конце июля получили от России партию боеприпасов, в которую вошли около 1 млн патронов для автомата и пулемета Калашникова, сообщил глава представительства Иракского Курдистана в Москве Асо Талабани «Интерфаксу».

По его словам, Россия поставила «еще один самолет в Эрбиль». Это было около «двух недель назад». По его словам, в самолете были патроны для автоматов и пулеметов Калашникова, всего «около 1 млн патронов». «Они предназначены для подготовки к штурму Мосула», — рассказал Талабани.

Поставка боеприпасов для автомата и пулемета Калашникова была произведена 31 июля и составила 940 тыс. патронов. Об этом «Интерфаксу» рассказал консул-советник генерального консульства РФ в Эрбиле Евгений Аржанцев. Также он добавил, что изначально груз был доставлен в Багдад для досмотра, а затем — в Эрбиль.

По информации Талабани, российская сторона заверила, что «это не последний самолет с военной помощью курдам». Однако дата следующей поставки неизвестна.

В конце июня российский посол в Ираке Илья Моргунов заявил «Интерфаксу», что Россия продолжит поставки оружия иракской армии и курдским ополченцам. Моргунов также отметил, что примерно раз в два месяца «один самолет прилетает в Багдад для нужд федеральной армии, другой самолет через Багдад направляется в Эрбиль для поставок курдским ополченцам».

В середине марта 2016 года Россия поставила иракским курдам партию из пяти зенитных установок ЗУ-23-2 и 20 тыс. снарядов к ним. Об этом сообщало «РИА Новости« со ссылкой на атташе российского генерального консульства в иракском Эрбиле Артема Григоряна.