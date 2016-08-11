Банки предложили обязать согласовывать с ЦБ покупки акций компаний

Минфин предлагает обязать банки согласовывать с ЦБ покупки крупных пакетов акций компаний. Сейчас они должны согласовывать с ЦБ только приобретение более 10% в других российских банках и более 50% в зарубежных компаниях

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Минфин готовит законопроект, обязывающий банки согласовывать с Центробанком приобретения крупных пакетов акций в компаниях, говорится в размещенных на портале проектов нормативных правовых актов материалах.

В законопроекте также будет прописано, что сделки со связанными с банками лицами должны проходить на рыночных условиях. Как отмечается в опубликованном документе, изменения планируются вносить в закон «О банках и банковской деятельности».

Такие поправки повысят финансовую устойчивость банков, а также усовершенствуют банковское регулирование, говорится в материалах Минфина.

Сейчас банки должны согласовывать с ЦБ только приобретение более 10% в других российских кредитных организациях и более 50% в зарубежных компаниях (как в финансовых, так и в любых иных), уточнил партнер Tertychny Law Иван Тертычный.

Данные законодательные изменения могут быть связаны с планами правительства по приватизации, предполагают участники рынка. В числе первых пяти продаваемых госактивов: «Роснефть», «Башнефть», ВТБ, «Совкомфлот». В июле правительство уже реализовало 10,9% АЛРОСА за 52,2 млрд руб. Одним из покупателей этого пакета стал РФПИ с партнерами. Также в июле было разослано предложение о покупке 50,1% «Башнефти», которое получили 35 компаний и 25 крупных российских бизнесменов.