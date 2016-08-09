Исинбаева поедет в Рио как кандидат в комиссию МОК

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева заявила, что она направится на Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро в качестве кандидата в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом спортсменка написала в своем Instagram.

Она заявила, что вылетает в Бразилию 14 августа. Исинбаева еще раз поблагодарила своих фанатов за оказанную поддержку, «за веру и надежду, за петиции и за добрые слова в мой адрес».

Ранее днем Федеральный суд Швейцарии отклонил иск Исинбаевой о приостановке решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по недопуску российской сборной по легкой атлетике к Играм. Вместе с Исинбаевой апелляцию на решение CAS подавал действующий чемпион мира в беге на 110 м с барьерами Сергей Шубенков.

​В беседе с газетой «Спорт-Экспресс» он заявил, что спортсмены надеялись на «заморозку» всех санкций до выяснения обстоятельств, однако суд отказал им.

CAS принял решение об отстранении российских атлетов 21 июля, тем самым отклонив апелляцию Олимпийского комитета России (ОКР) и 68 российских спортсменов.