Улюкаев назвал «реалистичный» среднегодовой курс доллара

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Министр экономического развития Алексей Улюкаев заявил, что действующий прогноз ведомства по среднегодовому курсу 67,2 руб. за доллар является «вполне реалистичным».

«Я думаю, что наши ожидания — 67,2 руб. за доллар — они вполне реалистичные, большой необходимости их пересматривать у меня нет», — сообщил глава Минэкономразвития (цитата по «Интерфаксу»).

Улюкаев добавил, что, вероятно, прогноз уточнят в сторону укрепления, «но надо смотреть».

Также министр сообщил, что ведомство намерено сохранить свой прогноз по цене на нефть $40 в 2016 году. «Мы будем это обсуждать, но я думаю, что мы будем предлагать сохранение», — заявил Улюкаев, добавив, что дальше решением вопроса займется правительство.

По его словам, прогноз по нефти $40 может сохраниться, если во втором полугодии цена составит примерно $42.

17 июня Улюкаев сообщил РБК, что вероятность пересмотра прогноза Минэкономразвития сохраняется всегда. «Прогнозируя, мы учитываем данные, которые есть на тот момент», — отметил министр. Тогда он также предположил, что среднегодовой курс составит 60 руб. или более 60 руб. за доллар.