СКР объявил в розыск четвертого участника гонки на Gelandewagen

Автомобиль Следственного комитета (Фото: Александр Щербак/ТАСС)

Следственный комитет установил личность четвертого участника гонки на Mercedes-Benz Gelandewagen в Москве и объявил его в розыск, говорится в сообщении ведомства.

Как отметили следователи, им оказался 20-летний житель Москвы. Ему заочно предъявлено обвинение за угрозу применения насилия и оскорбление в отношении представителя власти, предусмотренных ч.1 ст.318 (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст.319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Уголовное дело против него выделили в отдельное производство в связи с его розыском.

Следственный комитет завершил расследование дела против «гонщиков» на Gelandewagen Абдувахоба Маджидова, Руслана Шамсуарова и Виктора Ускова в конце июля. Фигуранты и их защита завершили ознакомление с материалами дела, уточнили в СКР.

Фигуранты дела устроили гонки на Gelandewagen с полицией в мае 2016 года. Они двигались по Ленинскому проспекту в сторону МКАД, нарушая при этом правила дорожного движения, и не подчинялись требованиям сотрудников ГИБДД. Запись самой погони подозреваемые транслировали в Periscope.

В отношении них было заведено уголовное дело по ч.1 ст.318 УК РФ и ст.319 УК РФ. Шамсуарову и Маджидову также суд назначил по 15 суток административного ареста. Позднее Маджидова лишили водительских прав за выезд на встречную полосу на четыре месяца.