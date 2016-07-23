СМИ назвали имя предполагаемого стрелка из Мюнхена

Молодого человека, устроившего стрельбу в центре Мюнхена, зовут Давид С., удалось узнать изданию Spiegel.

Ранее начальник полиции Мюнхена Хубертус Андре сообщил, что стрелявший был 18-летним выходцем из Ирана, который долгое время жил в Германии и имел двойное гражданство.

Как сообщало издание Bild, полиция обыскала квартиру, где вместе с родителями жил предполагаемый стрелок, и задержала его отца.

Стрельба в центре Мюнхена, в результате которой погибли девять человек, произошла накануне вечером. По словам очевидцев, стрелявший кричал «чертовы иностранцы». На одном из роликов, который появился в Сети после происшествия, некий мужчина стоит на крыше парковки рядом с многоэтажным жилым домом и пререкается с его жителем. В какой-то момент он кричит «ваши чертовы турки», затем раздаются выстрелы.





