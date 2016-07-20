Автомобиль премьера Турции обстреляли при попытке переворота

Конвой премьер-министра Турции Бинали Йылдырыма подвергся обстрелу в ночь на 16 июля, когда военные предприняли попытку переворота, а премьер ехал из Стамбула в Анкару. Об этом заявил в среду министр внутренних дел Турции Эфкан Ала, передает Hurriyet.

«Нападавшие пытались, в том числе, атаковать и автомобиль премьер-министра Бинали Йылдырыма», — сказал Ала.

Инцидент произошел на севере страны в районе Кастамону. После случившегося конвой премьера был усилен и поехал по альтернативному маршруту.

Как заявил глава МВД Турции, Йылдырым ехал в Анкару на автомобиле в сопровождении охраны, поскольку опасался лететь на самолете. Так, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после начала путча вылетел из Мармариса в Стамбул, его самолет «беспокоили» два истребителя F-16.

В ночь на 16 июля группа турецких военных предприняла попытку переворота, захватив ряд государственных зданий. Однако мятежники не смогли изолировать ни премьера, ни президента, который покинул отель в Мармарисе, где находился на отдыхе, всего за полчаса до того, как туда нагрянули путчисты.

В итоге днем 16 июля власти Турции вернули ситуацию под контроль. В стране начались массовые задержания тех, кто, по данным властей, причастен к попытке переворота.