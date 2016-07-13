Путин потребовал избавиться от изматывающего бюрократизма

Президент России Владимир Путин потребовал при реализации стратегических проектов избавиться от изматывающего людей бюрократизма. Об этом он заявил на заседании Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам, передает ТАСС.

«Нужно выстроить слаженную работу не только между руководителями, но и на уровне коллективов министерств, ведомств, регионов, избавиться от изматывающего людей бюрократизма, обеспечить быстрое принятие и исполнение решений», — сказал он.

Глава государства отметил, что всю ответственность за результаты должны нести руководители проектов. «Я прошу это четко зафиксировать в нормативных документах», — подчеркнул он.

О создании совета Путин объявил 17 июня на Петербургском международном экономическом форуме. Указ о его создании был подписан в четверг, 30 июня. Сообщалось, что новый орган будет заниматься «ключевыми проектами, которые направлены на структурные изменения в экономике и социальной сфере для повышения темпов роста».