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Экс-управляющий компании Браудера заявил о «шантаже» следователей
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Экс-управляющий компании Браудера заявил о «шантаже» следователей
Бизнес, 05 июл 2016, 03:25
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Экс-управляющий компании Браудера заявил о «шантаже» следователей

Следственный департамент МВД России закончил расследование уголовного дела в отношении экс-управляющего компании «Дальняя степь» Александра Долженко. Ему были предъявлены обвинения по ч.5 ст.33 и ст.196 УК РФ (пособничество в преднамеренном банкротстве). Сам Долженко опроверг свою вину и отказался от своих первоначальных признательных показаний. Он заявил, что был вынужден подписать протокол допроса «путем шантажа». Об этом пишет газета «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы дела.

На данный момент Долженко находится под домашним арестом, обвинение было предъявлено ему на днях, уточняет издание.

В материалах дела сказано, что Долженко, будучи в качестве конкурсного управляющего «Дальней степи», вступил в сговор с гендиректором этой компании Уильямом Браудером и был пособником в выводе за границу 37,5 млн акций «Газпрома». По версии следствия, полученные за акции более 2,8 млрд руб. перевели на счета подконтрольных Браудеру кипрских офшорных компаний Cerasus Investment Ltd и Apricus Investment Ltd под видом выплаты дивидендов.

Следствие также утверждает, что Долженко, находясь в сговоре с Браудером, поверхностно исследовал финансовое состояние компании и незаконно подвел ее к упрощенной процедуре банкротства. Также Долженко лишь создавал видимость исполнения своих обязанностей в полном объеме, считают следователи. Следствие расценило заключение Долженко о невозможности установления признаков специального банкротства «Дальней степи» как ложное.

Во время последнего допроса Долженко утверждал, что не мог проверить все счета компании. «От налоговой службы мне были представлены сведения по шести открытым счетам, на них денежных средств уже не было», — сказал он. Долженко утверждал, что не знал о счете компании, где хранились деньги. Также Долженко заявил, что не мог осуществить основательную проверку финансовой деятельности «Дальней степи» по вине УФНС Калмыкии. Он не смог получить от ФНС акты выездных и камеральных проверок, а также другую первичную документацию по финансовым операциям деятельности компании, сообщил Долженко.

Также на допросе Долженко опроверг свое знакомство с Браудером и утверждал, что впервые узнал эту фамилию от следователя. Как отмечает газета, на первом допросе Долженко признался, что встречался с представителями Браудера и обсуждал с ними проведение процедуры банкротства по формальным признакам за вознаграждение. На последнем допросе Долженко отказался от первоначальных показаний и заявил, что был вынужден подписать протокол допроса «путем шантажа». По его словам, ему грозили лишением свободы на десять лет. Отвечая на вопрос, почему он молчал о принуждении подписать протокол, он сообщил, что боялся изменения меры пресечения. «При моем состоянии здоровья попасть в камеру означало смерть», — отметил Долженко.

В августе 2015 года газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники писала о том, что МВД намерено предъявить Браудеру новые заочные обвинения в России. Речь шла о преднамеренном банкротстве и незаконном выводе через английский банк HSBC активов «Дальней степи», генеральным директором которой являлся Браудер.

Теги: Уильям Браудер , Дальняя степь , знакомство
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