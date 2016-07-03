В Кабардино-Балкарии при сплаве по реке погибли три человека

При сплаве по реке Чегем в Кабардино-Балкарии погибли три туриста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя пресс-службы ГС МЧС по КБР Кантемира Берова.

Во время сплава лодка, в которой находились шесть человек, перевернулась. Трое из них погибли, остальным удалось спасти.

По словам Берова, один погибший — местный житель, двое — из Краснодарского края.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по КБР, спуск на реке Чегем не был санкционирован. Оказанием помощи занимаются спасатели Эльбрусского высокогорного спасательного отряда, куда входят пять человек и две единицы техники.