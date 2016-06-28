В Дагестане обнаружили взорванный автомобиль с телами двух мужчин

Взорванный автомобиль с двумя телами внутри обнаружен в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах региона.

«Обнаружен автомобиль BMW с останками двух мужчин. По предварительным данным, в машине могла сработать самодельная бомба, из-за чего и произошел взрыв», — сообщил источник агентства. Личности жертв, по его словам, устанавливаются.

В то же время источник «Интерфакса» в силовых структурах региона рассказал, что один из погибших «мог быть религиозным экстремистом, который несколько дней назад был объявлен в розыск как без вести пропавший».

В середине июня на юге Дагестана прошла спецоперация, в ходе которой были убиты десять боевиков. Перестрелка между ними и силовиками началась, когда последние пытались оцепить бронетехникой блиндаж — оттуда по ним открыли огонь. В операции погиб один сотрудник ФСБ и трое сотрудников МВД, а также пострадали пятеро спецназовцев.