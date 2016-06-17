Французский производитель посуды Luminarc продаст долю РФПИ

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и его французский партнер CDC International Capital договорились о покупке миноритарной доли французского производителя стеклянной посуды Arс International (бренды Luminarc, Arcoroc, Acropal, Chef & Sommelier). Об этом газете «Ведомости» рассказали генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев и президент, генеральный директор Arc Тим Голлин.

Представитель фонда добавил, что, возможно, это будет покупка допэмиссии. Он уточнил, что в сделке будут участвовать еще два соинвестора, однако их названия газете неизвестны. Дмитриев лишь пояснил, что фонд инвестирует в Arc с «французскими и ближневосточными партнерами». В ответ на это он намерен получить миноритарный пакет акций с минимальной гарантированной доходностью.

Газета отмечает, что инвестиции РФПИ и CDCIС будут равными и составят до 250 млн евро. Однако размер пакета, который смогут получить партнеры, не назвали ни инвесторы, ни Голлин. При этом он добавил, что инвестиции возможны на ближайшие 5–7 лет, потом, по его словам, «возможны и размещение на бирже, и рефинансирование — это предмет обсуждения». Представитель РФПИ не исключил, что в дальнейшем возможно увеличение доли при покупке допэмиссии акций.

Голлин уточнил, что инвестиции нужны Arc, чтобы создать производство в Калининграде и модернизировать завод во Франции. Он пояснил, что один завод компании уже находится в городе Гусь-Хрустальный. По словам Голлина, почти вся продукция продается в России, однако одного завода в стране недостаточно.

Соглашение о строительстве завода в Калининградской области было подписано в первый день Петербургского международного экономического форума. Производство планируется разместить на территории индустриального парка «Черняховск». Сообщается, что первая партия посуды из опалового стекла будет отгружена в 2018 году, а инвестиции составят 6,5 млрд руб.

Голлин пояснил, что выпуск продукции планируется поставлять и в европейские страны, в том числе, в Германию, Австрию, Швейцарию и скандинавские страны. По его словам, на экспорт будет ориентировано примерно 30% производства. Гендиректор РФПИ Дмитриев заверил, что уровень себестоимости производства на калининградском заводе станет одним из самых низких в мире.