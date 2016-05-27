Volkswagen объявила об отзыве в России автомобилей Tiguan и Audi Q5

Компания «Фольксваген груп рус», представляющая немецкий автоконцерн Volkswagen на российском рынке, сообщила об отзыве 689 автомобилей Volkswagen Tiguan и Audi Q5. Соответствующая информация от компании поступила в Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Отзыву подлежат 613 автомобилей Volkswagen Tiguan и 76 автомобилей Audi Q5, реализованные с 2015 по 2016 год, говорится в сообщении.

Решение компании связано с тем, что в этих автомобилях при срабатывании подушки безопасности может произойти повреждение газогенератора, в результате чего мелкие металлические фрагменты его корпуса могут разлететься и причинить вред водителю и пассажирам.

В компании уточнили, что владельцы автомобилей, подпадающих под отзыв, будут уведомлены путем рассылки информационных писем или по телефону. Отмечается, что все ремонтные работы по замене боковой подушки безопасности будут проведены бесплатно.

Росстандарт также публикует перечень VIN-кодов автомобилей с неисправностью, чтобы владельцы могли самостоятельно определить, нужно ли им заменить подушку безопасности.

В апреле 2016 года в «Фольксваген груп рус» заявили об отзыве более 44 тыс. автомобилей Touareg. Причиной отзыва послужила вероятность ослабления фиксации стопорного кольца на опорном кронштейне педального механизма машин.