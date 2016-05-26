АИЖК задумалась о выкупе апартаментов в доме-книжке на Новом Арбате

Агентство по ипотечному жилищному кредитованию (АИЖК) может выкупить 10 тыс.кв. м в доме-книжке на Новом Арбате, недавно приобретенном совладельцем Capital Group Павлом Те. Об этом сообщил «Коммерсантъ» источник, знакомый с ситуацией.

По его словам, в дальнейшем агентство планирует сдавать эти площади в аренду. Гендиректор АИЖК Александр Плутник и пресс-служба Capital Group подтвердили газете сам факт переговоров.

По словам Плутника, также АИЖК рассматривает возможность покупки квартир для дальнейшей сдачи в аренду, — жилой комплекс «Лайнер», строящийся на Ходынке группой «Интеко» совладельца группы БИН Микаила Шишханова. Он уточнил, что речь может также идти о 10 тыс. кв. м.

Председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова отметила, что если средняя стоимость квадратного метра в апартаментах на Ходынке оценивается в 190 тыс. руб. за 1 кв. м, в то время как на Арбате — в 500 тыс. руб.

Как напоминает издание, в 2010 году ВЭБ выдал АИЖК кредит на 40 млрд руб. под 6,5% годовых до 2020 года, в том числе для создания рынка доходных домов.