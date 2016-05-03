Пентагон назвал опасными маневры военных самолетов России над Балтикой

Пентагон считает «опасными и непрофессиональными» маневры российских военных самолетов в отношении американских кораблей и самолетов над Балтикой. Об этом заявил глава Пентагона Эштон Картер, чьи слова приводятся на сайте американского военного ведомства.

«Это непрофессионально и это опасно, потому что наши силы и силы наших партнеров имеют неотъемлемое право на самооборону, так что это непрофессиональное по своей природе поведение создает опасное положение дел», — сказал он.

Картер добавил, что подобное поведение России в военной сфере отделяет ее от Европы и от США. Он также выразил уверенность, что в долгосрочной перспективе для России лучшим вариантом должна стать интеграция с остальным миром. «Вот почему мы процветаем. Вот почему мы добиваемся успехов. Отделение себя от других не позволяет достичь этого», — заключил глава Минобороны США.

В то же время глава ВМФ США Джон Ричардсон накануне заявил, что считает, что российские самолеты, допускающие опасные сближения над Балтийским морем с американскими самолетами, не пытаются спровоцировать инциденты. «Я думаю, что они пытаются послать сигнал», — сказал он.

С начала года неоднократно появлялись сообщения об инцидентах над Балтийским морем. 29 апреля Американские военные заявили о том, что российский Су-27 совершил опасный маневр возле самолета-разведчика ВВС США. 14 апреля стало известно о перехвате Су-27 американского самолета-разведчика RC-135. В Минобороны России заявляли, что действия российских пилотов соответствуют международным правилам.