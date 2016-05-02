Литва заявила о перехвате НАТО пяти российских самолетов за неделю

ВВС НАТО с 25 по 30 апреля пять раз поднимались в воздух для перехвата российских самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщили в Минобороны Литвы.

26 апреля истребители были подняты по тревоге с авиабазы Шяуляй, они сопроводили Су-27, вылетевший из Калининграда. «Самолет летел в международном воздушном пространстве над Балтийским морем, не передав предварительно план полета, без использования бортового транспондера и без поддержания связи с центрами управления воздушным движением», — отметили в ведомстве.

27 апреля аналогичный инцидент повторился с самолетом Ил-38, 28 апреля истребители воздушной полиции НАТО дважды поднимались для перехвата Ил-18 и Ил-38, а 29 апреля был перехвачен Ил-20, сообщили в литовском министерстве.

В начале апреля американский чиновник сообщил CNN, что рядом с эсминцем США в Балтийском море «очень близко» пролетали российские бомбардировщики Су-24 без вооружения. Госсекретарь США Джон Керри назвал инцидент «безрассудным» и «провокационным».

29 апреля США обвинили Россию в опасных маневрах возле американского самолета-разведчика в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. В Минобороны России заявили, что их действия соответствуют международным правилам.