В США сообщили об испытаниях способного преодолеть ПРО аппарата в Китае

​Китай успешно испытал новый гиперзвуковой аппарат, который, предположительно, позволит баллистическим ракетам преодолевать систему ПРО, сообщает издание The Washington Free Beacon со ссылкой на неназванных чиновников Пентагона.

Источники издания рассказали, что испытания маневрирующего ударного аппарата DF-ZF, который устанавливается на баллистической ракете, прошли в пятницу, 15 апреля, на полигоне Учжай в центральной части Китая. Ракету, двигавшуюся со скоростью в несколько тысяч миль в час, отслеживали с помощью спутников. Это был уже седьмой подобный пуск.

Сотрудники американской разведки в комментарии The Washington Free Beacon предположили, что Пекин планирует использовать аппарат для доставки ядерного оружия через все более сложные системы ПРО. DF-ZF, по их словам, может быть использован как часть стратегического ударного оружия, которое способно поражать цели по всему миру в течение часа.

Представитель Пентагона Билл Урбан отказался комментировать эти сведения. Вместе с тем он подчеркнул, что США продолжают тщательно следить за модернизацией китайского вооружения.