Мать улетевшей в Петербург без билета девочки забрала ее из приюта

Мать школьницы, улетевшей из Москвы в Петербург без билета, забрала ее из социального приюта для несовершеннолетних. Об этом в своем Twitter сообщил уполномоченный по правам детей Павел Астахов.

Как пишет газета «Фонтанка», женщина с ребенком уже прошли регистрацию на рейс в Москву.

Омбудсмен сказал, что семья девочки «в сложном положении и очень сильно переживает», поэтому попросил журналистов «не нагнетать обстановку вокруг семьи Кати». Астахов заверил, что девочка скоро отправится в детский лагерь, чтобы «реализовывать свою романтическую тягу к путешествиям и приключениям».

Астахов добавил, что мама девочки приобрела билеты в Москву самостоятельно. Она также отказалась от помощи социальных служб Санкт-Петербурга. Накануне сообщалось, что обратный билет девочке купят сотрудники управления МВД по Петербургу.

О том, что 11-летний ребенок смог без билета улететь в Петербург, сообщило агентство FlashNord в ночь на 27 апреля. Как сообщил председатель городского комитета по социальной политике Александр Ржаенков, мать девочки намерена потребовать компенсацию от аэропорта и авиакомпании.

Астахов охарактеризовал школьницу как «активную, развитую, способную» девочку. Омбудсмен добавил, что, по словам школьницы, она улетела в Петербург без билета по предложению одноклассника. При этом Астахов отметил, что прилет девочки в другой город — это «серьезный прокол в родительской, социальной и транспортной работе».

В отношении родителей девочки составлен протокол об административном нарушении по ст.5.35 КоАП (неисполнение родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних).