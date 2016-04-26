Медведев призвал вывести экономику России из состояния stand by

Российскую экономику необходимо вывести из состояния stand by и переходить в режим усиленного роста, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая во вторник на коллегии Минэкономразвития, передает «РИА Новости».

«Нам нужно сделать очень многое, чтобы закрепить положительные сдвиги, запустить механизмы долгосрочного экономического развития, вывести экономику, как любят говорить в вашем министерстве, из состояния stand by и переходить в режим уверенного роста», — сказал Медведев.

Он говорил о том, что у отдельных отраслей экономики «есть неплохие результаты», но темпы роста, по его словам, остаются отрицательными.

«За первые три месяца, по предварительной оценке Минэкономразвития, ВВП сократился на 1,4%. Это не очень здорово. Но заметны и некоторые положительные тенденции», — сказал премьер.

О режиме stand by в российской экономике 4 апреля рассказал глава Минэкономразвития Алексей Улюкаев. «Девять месяцев экономика находится в состоянии stand by, в готовности двигаться, стартовать, но в нерешительности. В течение этого периода времени мы постоянно наблюдаем колебания от +0,1 до –0,1% роста или спада терминов валового внутреннего продукта», — заявил Улюкаев, выступая на заседании госсовета «Деловой России».