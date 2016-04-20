ЦИК отверг связь между отменой выборов в Барвихе и соратниками Навального

Решение ЦИК России об отмене выборов совета депутатов в подмосковной Барвихе не связано с жалобами, которые подавали сторонники оппозиционера Алексея Навального. Об этом заявила председатель комиссии Элла Памфилова, выступая перед журналистами, передает корреспондент РБК с заседания Центризбиркома.



Она пояснила, что всего в ЦИК поступило 26 жалоб по выборам в Барвихе, при этом от представителя Навального Ивана Жданова — всего одна. По словам Памфиловой, она не относилась к нарушениям, допущенным в ходе досрочного голосования, а касалась отказа юридической компании вовремя напечатать ему материалы.

«Это решение готовилось не спонтанно и не со вчерашнего дня», — добавила глава ЦИКа (цитата по ТАСС).

Ранее на нарушения в ходе досрочных выборов в Барвихе неоднократно жаловались оппозиционеры, принявшие решение в них участвовать. В частности, по их данным, на досрочном голосовании в Барвихе на участки подвозили десятки людей, прописанных по одному и тому же адресу.

19 апреля Памфилова встретилась с представителями оппозиции, а позже Навальный объявил, что четверо его соратников​ снялись с выборов в Барвихе в знак протеста против фальсификаций на досрочном голосовании и призвали к отставке главы ЦИКа в случае признания его результатов.

Памфилова охарактеризовала это решение как «ожидаемый сценарий». «У мальчиков малограмотных, которые плохо знают законодательство, сдали нервы. Ну, это их проблемы. Это никак не влияет на мою работу и вообще на работу комиссии», — пояснила она.

20 апреля ЦИК обязал территориальную комиссию Московской области отменить выборы в Барвихе после выявленных нарушений во время досрочного голосования.