Прокуратура проверит законность удержания страховщиками премии

Генпрокуратура проверит законность указания Центробанка России, согласно которому страховщики могут удерживать 23% от страховой премии в случае расторжения страхователем договора об ОСАГО, пишет «Коммерсантъ».

Проверку проведут по обращению заместителя председателя Общественного совета при ГУ МВД по Москве Виктора Травина, который считает, что данное правило нужно отменить, поскольку оно противоречит российскому законодательству.

Согласно правилам страхования, действие договора ОСАГО прекращается в случае смерти собственника, ликвидации страховщика, гибели автомобиля или смены его собственника. Согласно ч.3 ст.958 Гражданского кодекса, в этом случае страхователь может претендовать на часть страховой премии пропорционально тому времени, которое остается до официального окончания договора. ЦБ выпустил 19 сентября 2014 года указание, которое позволяет страховщику удерживать дополнительно еще 23%.