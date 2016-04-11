Выручка «Магнита» в первом квартале увеличилась на 16%

Чистая розничная выручка ПАО «Магнит» за январь—март 2016 года составила 254,435 млрд руб., что на 16,59% превышает результаты первого квартала предыдущего года, следует из материалов компании.

В сообщении подчеркивается, что одним из факторов роста стало то, что в 2016 году в феврале было 29 дней, а не 28, как в 2015 году.

Наибольший прирост выручки продемонстрировали принадлежащие «Магниту» магазины дрогери, торгующие непродовольственными товарами повседневного спроса (косметика, парфюмерия, гигиенические товары). За три месяца выручка составила 13,937 млрд руб., что почти вдвое (+90,84%) превышает результат января—марта предыдущего года (7,303 млрд руб.).

«Семейные» магазины «Магнита» за первый квартал 2016 года нарастили выручку на 40,75%, магазины у дома — на 15,32%, а гипермаркеты — менее чем на 2%.

Общее число магазинов «Магнит» к концу марта 2016 года выросло до 12 тыс. 434. За первые три месяца 2016 года торговая сеть компании увеличилась на 345 магазинов, общая торговая площадь — примерно на 21,2%.