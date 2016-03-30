Во Внешпромбанке зависли 1,85 млрд руб. компании «Газпрома»

Предприятие «Севернефтегазпром» может потерять 1,85 млрд руб., которые «зависли» во Внешпромбанке, сообщается в годовом отчете предприятия по МСФО (.pdf).

«По состоянию на 30.09.2015 г. денежные средства компании в размере 1 851 570 тыс. руб. были размещены на депозитных счетах в ООО «Внешпромбанк». В связи с отзывом лицензии банка 21.01.2016 г. вероятность возврата депозита оценивается как низкая. Вследствие этого компания переквалифицировала депозит в размере 1 861 570 тыс. руб. в сомнительную дебиторскую задолженность», — говорится в отчете.

«Севернефтегазпром» — одно из основных добывающих предприятий «Газпрома», говорится на сайте компании. Ее ключевым проектом является разработка и обустройство Южно-Русского нефтегазоконденсатного месторождения, одного из крупнейших нефтегазоконденсатных месторождений России, газ которого является основой ресурсной базы газопровода «Северный поток». Акционерами «Севернефтегазпрома» также являются немецкие E.ON и BASF.

21 января у Внешпромбанка отозвали лицензию. ЦБ объяснил свое решение тем, что размер обязательств кредитной организации превысил его активы на 187,4 млрд руб. 11 марта Арбитражный суд Москвы признал Внешпромбанк банкротом.