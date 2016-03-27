В Кишиневе состоялся марш за объединение Молдавии и Румынии

Тысячи людей приняли участие в акции в поддержку объединения Молдавии и Румынии, которая состоялась в Кишиневе, сообщает местное агентство Moldpres.

Сторонники объединения (унионисты) собрались в центре города возле Национального театра оперы и балета.

«Мы должны остаться здесь с одной мыслью — уния неизбежна. Мы собрались в центре Кишинева, чтобы писать историю, и мы рады, что у нас сильная поддержка», — сказал координатор Блока национального единства Константин Кодряну.

Участники акции прошли маршем по центру города. Как сообщает «Интерфакс», марш завершился митингом у железнодорожного вокзала, на котором унионисты призвали власти Румынии, Бельгии, США и России обратить внимание на «желание Молдавии объединиться с матерью родиной Румынией».

Организаторы акции, по данным агентства, утверждали, что на улицы вышли около 50 тыс. человек. По оценке корреспондента «РИА Новости», в акции приняли участие 2 тыс. человек. Сам марш прошел мирно.

В это же время на улицы Кишинева вышли противники объединения двух стран. Как передавал корреспондент «Интерфакса», в этой акции приняли участие «тысячи человек».

«Мы осуждаем действия унионистов, которые призывают к ликвидации Молдавии», — пояснял руководитель движения «Воевод», выступающего против объединения Молдавии и Румынии, Николае Паскару.

Сегодня исполняется 98 лет с момента, когда Сфатул Цэрий (парламент) Молдавской Демократической Республики (Бессарабия) проголосовал за присоединение к Румынии. В 1940 году эта территория отошла к СССР. В настоящее время бессарабская территория разделена между Украиной и Молдавией.