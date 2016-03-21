На Урале автомобиль протащил несколько километров зацепившегося ребенка

Жительница Урала несколько километров тащила зацепившуюся за фаркоп автомобиля двухлетнюю девочку. Об этом говорится в сообщении Свердловского управления МВД.

ЧП произошло в городе Каменск-Уральский. За фаркоп Chevrolet Niva зацепилась двухлетняя девочка, которая оказалась на улице без присмотра взрослых вместе с восьмилетним братом. За рулем автомобиля находилась тетя ребенка, а в салоне — ее муж и бабушка ребенка.

После того как автомобиль начал движение, брат попытался догнать его и привлечь внимание водителя, но попытки не увенчались успехом. В итоге снять ребенка с фаркопа удалось после того, как машина остановилась на перекрестке.

Ребенок выжил — ее доставили в больницу с ушибами, ссадинами и подозрением на сотрясение головного мозга.

Водитель привлечена к административной ответственности по ч.2 ст.2.27 КоАП РФ (уезд с места ДТП), а мать потерпевшей — по ст.5.35 КоАП РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).