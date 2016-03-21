Сильный ветер снес кровлю пятиэтажки в Красноярском крае

В городе Дудинка Красноярского края порывы ветра сорвали кровлю пятиэтажки. Об этом говорится в сообщении регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в 11:25 мск. Для ликвидации последствий на место отравились три единицы техники и 10 человек.

Видео: В Дудинке Снесло крышу с жилого дома - Дудинка/YouTube

Как передает портал «НГС Новости» со ссылкой на очевидцев, срыв кровли произошел по адресу ул. Щорса, 1а.

Ранее на сайте Среднесибирского управления Гидрометеослужбы вышло предупреждение о том, что 22 марта на юге Таймырского района местами сохранятся порывы южного ветра до 15–20 м/с, ночью местами порывы до 25 м/с, метели. В понедельник порывы ветра достигали 17 м/с.