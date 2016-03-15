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Суд арестовал главу «БалтСтроя» по делу о хищении в Минкультуры
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Суд арестовал главу «БалтСтроя» по делу о хищении в Минкультуры
Общество, 15 мар 2016, 19:44
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Суд арестовал главу «БалтСтроя» по делу о хищении в Минкультуры

Лефортовский суд столицы арестовал директора компании АО «БалтСтрой» Дмитрия Сергеева, передает из зала суда корреспондент РБК. Сам Сергеев просил освободить его под подписку о невыезде или отправить под домашний арест.

Сергеев арестован на срок до 10 мая. Следствие подозревает его в совершении мошенничества в особо крупном размере в составе организованной группы.

Следователь потребовал поместить Сергеева в СИЗО. По его словам, оставшись на свободе, тот может скрыться или оказать давление на свидетелей. «Другие члены организованной группы не установлены, а также не уставлены и похищенные денежные средства», — сказал следователь. Его поддерживал прокурор.

Сергеев заявил, что не считает себя виновным.

Сергеев стал первым арестантом по делу о хищении средств руководителями Минкультуры. Во вторник суд должен решить вопрос об аресте замглавы Минкультуры Григория Пирумова и управляющего АО «БалтСтрой» Александра Коченова.

По версии следствия, Сергеев вместе с Александром Коченовым организовали заключение контракта от имени Минкультуры на реставрацию Новодевичьего монастыря. С апреля по декабрь 2015 года они перечислили организации 50 млн руб. якобы за проведенные работы, следует из материалов дела. По мнению следователя, сумма оплаты была завышена.

Уголовное дело в отношении замминистра культуры связано с реставрацией памятников истории в Изборске, сообщил «Интерфаксу» утром 15 марта источник, близкий к руководству Минкультуры.

«Уголовное дело и задержание одного из заместителей министра связано в первую очередь с реставрацией памятников истории и культуры в Изборске — в частности, Труворова городища, Никольской церкви, Никольского собора и других», — заявил собеседник агентства.

В мае 2013 года отдел по расследованию особо важных дел СКР по Псковской области возбудил уголовное дело по ст.286 ч.1 УК РФ по факту превышения чиновниками Министерства культуры России должностных полномочий в ходе подготовки и проведения празднования 1150-летия основания Изборска.

По версии следствия, в ноябре 2012 года руководителями организации, производящей ремонтно-реставрационные работы на объекте культурного наследия «Ансамбль Изборской крепости», проектного института, осуществляющего авторский надзор, а также чиновниками Минкультуры, которые занимались организацией технического надзора, были подписаны акты о приемке работ, которые фактически не были выполнены. В результате, полагали следователи, подрядчику было перечислено не менее 60 млн руб.​

Теги: Минкультуры , уголовное дело , «БалтСтрой»
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