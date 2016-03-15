ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу братьев Навальных по «делу «Ив Роше»

Европейский суд по правам человека принял к производству жалобу братьев Навальных на приговор по «делу «Ив Роше». Об этом в своем блоге сообщил оппозиционер Алексей Навальный.

По его словам, ЕСПЧ в рамках дела «Алексей Навальный и Олег Навальный против России» направил Москве вопросы, на которые следует ответить до 9 мая.

30 декабря 2014 года Замоскворецкий суд Москвы признал братьев Навальных виновными по делу о хищениях у компаний «Ив Роше» и МПК. Суд приговорил оппозиционера к трем годам лишения свободы условно, а его брата к такому же реальному сроку. Он отбывает наказание в колонии в Орловской области.

Кроме того, Алексей Навальный должен был выплатить 4,5 млн руб. компании МПК. Оппозиционер погасил этот долг в октябре 2015 года.

В феврале стало известно, что ЕСПЧ присудил Алексею Навальному €56 тыс. по «делу «Кировлеса». Европейский суд установил, что во время рассмотрения «дела «​Кировлеса» в 2013 году были нарушены права Навального и Офицерова на справедливое разбирательство (ст.6 Европейской конвенции по правам человека).

Приговоры по «делу «Кировлеса» суд огласил летом 2013 года — тогда Алексей Навальный и бизнесмен Петр Офицеров были приговорены соответственно к пяти и четырем годам колонии. Позднее Кировский областной суд изменил реальные сроки наказания на условные.

Минюст ранее сообщил, что оспорит вердикт ЕСПЧ по «делу «Кировлеса».