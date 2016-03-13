В Китае за угрозу нацбезопасности за год осудили почти 1,5 тыс. человек

В Китае за 2015 год осудили более 1400 человек за угрозу национальной безопасности. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на председателя Верховного народного суда КНР Чжоу Цяна.

Выступая перед парламентом с ежегодным отчетом, Цян сказал, что за год в стране осудили 1419 человек за угрозу нацбезопасности, в том числе ведение террористической и сепаратистской деятельности, распространение видео- и аудиопродукции о терроризме.

Согласно его отчету за 2014 год, осужденных за терроризм и сепаратизм было вдвое меньше — 712 человек, отмечает Reuters.

«В этом году суды продолжат наказывать террористов и сепаратистов самым жестким образом», — добавил Цян.

Как пишет издание, новые китайские законы о безопасности, включая закон о борьбе с терроризмом и закон о кибербезопасности, предоставили более широкие полномочия для государства по борьбе с угрозами — от цензуры до повышенного контроля за определенными технологиями.

При этом, как отмечает агентство, критики антитеррористического закона говорят, что он может быть интерпретирован таким образом, что даже диссиденты, использующие ненасильственные методы сопротивления, могут подвергнуться преследованию за терроризм.