Жертвой пожара в доме на северо-востоке Москвы стал один человек
Общество, 12 мар 2016, 22:17
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Жертвой пожара в доме на северо-востоке Москвы стал один человек
В результате пожара в жилом доме на северо-востоке Москвы погиб один человек, еще двое пострадали. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.
По его словам, возгорание произошло в квартире жилого дома по адресу: улица Тайнинская, дом 6.
Сейчас на месте происшествия находятся городские службы, добавил собеседник агентства.